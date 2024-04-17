Более 16 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области

17:24, 17 апреля 2024, ПАИ

Более 16 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Псковской области, что больше, чем в прошлом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В регионе будет работать 171 оздоровительное учреждение, из них восемь новых лагерей дневного пребывания.

Кроме того, впервые в региональный реестр включили загородный оздоровительный лагерь на базе Воронцовской специальной школы, где пройдёт инклюзивная смена для 50 ребят. В МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» и «Смена» на конкурсной основе поедут 140 ребят.

Сезон в лагерях дневного пребывания стартует 27 мая, в загородных – 30 мая. Планируется, что за отдых и оздоровление детей будут отвечать около 3,5 тысячи специалистов.

На льготы в получении путёвок могут рассчитывать дети участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетные семьи, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих граждан и другие.

«У нас большой опыт в подготовке летнего отдыха. Надеюсь, что оздоровительный сезон для всех наших детей пройдет успешно», – заключила Вера Емельянова.