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Общество

Интересные факты о культовых мультфильмах узнали псковские школьники

Специальное мероприятие для школьников по книге Сергея Капкова «Легенды студии «Союзмультфильм» провели в центре детского чтения в Пскове. Мероприятие приурочено к Международному дню анимации, который отмечается 28 октября, и к 90-летию студии «Союзмультфильм». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Ребята узнали, как рождалась серия мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, кто придумал для Чебурашки огромные уши и с кого художник срисовал старуху Шапокляк.

Кроме того, библиотекари рассказали детям, почему на первых эскизах Винни-Пух был похож на одуванчик и как голос озвучившего его Евгения Леонова сделали мультяшным, на кого похожа Фрекен Бок и почему её образ немного расстроил актрису, которая озвучивала этого персонажа в мультфильмах про Малыша и Карлсона, а также как школьники в СССР писали в «Союзмультфильм» письма, жалея Волка из «Ну, погоди!», и уговаривали мультипликаторов сделать хоть раз так, чтобы «досталось и зайцу тоже».

Вдобавок дети узнали, что автору историй про мальчика Дядю Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика Эдуарду Успенскому сначала не понравилось, как художники их изобразили, что для артиста Олега Табакова кот Матроскин стал самой узнаваемой ролью и что в современном продолжении мультсериала этого персонажа озвучивает его сын – Антон Табаков.

Библиотекари объяснили ребятам, чем художник отличается от отрисовщика, сколько картинок надо было нарисовать на заре мультипликации, чтобы снять всего одну минуту мультфильма, и как компьютерные технологии теперь помогают мультипликаторам делать это намного эффективнее и быстрее.

А юные читатели библиотеки в свою очередь рассказали библиотекарям, кто их самые любимые персонажи в этих и других мультфильмах и какие анимационные работы студии «Союзмультфильм» им нравятся больше всего.

Ранее сообщалось, что школьников познакомили с историей псковской деревни, где родился князь Владимир.

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