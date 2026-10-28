Творческие занятия организуют в муниципалитетах Псковской области в рамках проекта «Мобильный эстамп»

23:48, 28 октября 2026, ПАИ

Практикум по печатной графике для педагогов из муниципальных школ Псковской области стартовал в рамках проекта «Мобильный эстамп», сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.

«Цель проекта – через искусство печатной графики раскрыть культурное наследие Псковской земли и укрепить связь молодёжи со своей малой родиной. В течение последующих десяти месяцев в девяти муниципальных округах откроются оборудованные пространства для творчества, где участники будут создавать свои проекты», – рассказали организаторы.

Сегодня, 28 октября, в художественных мастерских детской школы искусств Пскова начал свою работу образовательный практикум команды «Время творить» по печатной графике. После приветственных слов участники проекта отправились на пленэр и уже создали свои первые работы в технике гравюры на тетрапаке. А уже после обеда педагоги ознакомились с особенностями создания высокой гравюры на картоне.

Отметим, проект «Мобильный эстамп» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

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