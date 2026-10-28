Шоу-кейс «За музыкой» проведут в Пскове в рамках Недели креативной экономики

22:40, 28 октября 2026, ПАИ

В рамках Недели креативной экономики в Пскове проведут шоу-кейс «За музыкой». К участию в мероприятии приглашаются псковские музыкальные группы и артисты в возрасте от 16 до 35 лет, представляющие авторский материал. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Организаторы принимают заявки до 1 ноября. Программа мероприятия запланирована на 17–19 ноября.

Финалисты шоу-кейса смогут представить свою авторскую программу на сцене, принять участие в экспертных мастер‑классах, встретиться с профессионалами музыкальной сферы, сформировать материалы для портфолио и получить от спикеров и партнёров призы. Все участники получат доступ к образовательной программе с участием федеральных и региональных экспертов.

Организаторов мероприятия выступает центр «Мой бизнес. Псковская область». Проект реализуется четвёртый год подряд. Мероприятие проходит при поддержке Молодёжного центра Пскова и комитета по спорту и делам молодёжи администрации Пскова.