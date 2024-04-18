Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

25 апреля Пушкинский заповедник представит в Пскове две популярные интерактивные программы

Две из числа наиболее востребованных интерактивных программ представит в Пскове Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Их покажут 25 апреля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова — в усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Начнут «гостевой день» в 11.00 представлением по русской народной сказке «Колобок» (0+) в исполнении артистов самодеятельного театра кукол «Петрушкина бáловня», который работает при музее, на мельничном подворье в деревне Бугрово. Идёт спектакль на местном диалекте, с обильным использованием псковского музыкального и литературного фольклора. А в качестве «кукол» актёры используют предметы, которые можно было найти в любой крестьянской избе: клубок пряжи становится колобком, мохнатая шапка-ушанка — медведем, носовой платочек превращают в зайца, одним движением руки завязав его в узелок с длинными концами-ушками.

Вторая программа, которую в этот день представят в усадьбе Беклешова пушкиногорские музейщики, — «РасСказки о Пушкине» (0+), реконструкция молодёжных посиделок-игрищ. Здесь также прозвучат подлинные народные песни и наигрыши, разученные и воспроизводимые с чисто музейным тщанием. С участниками программы разучат игры и псковские пляски, бытовавшие в Святогорье в пушкинское время. Начнут «РасСказки…» в 12.30.

В музее отмечают, что гостеприимная усадьба Беклешова может принять не слишком много гостей одновременно. Поэтому чтобы гарантированно попасть на какую-либо из этих программ из «Михайловского», нужно отправить в заповедник соответствующую электронную заявку (почта музейного экскурсионного отдела — bilet1911@yandex.ru) или сообщить о своих планах по телефонам центра: 8 (8114) 62-23-21, 8 (8114) 62-26-09.

Билеты на обе программы можно оплатить посредством «Пушкинской карты», а участники СВО и члены их семей смогут посетить представления бесплатно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2024

Глава РВИО Владимир Мединский находится с рабочим визитом в Псковской области
18 апреля 2024

Игорь Иванов: У нас цель одна – чтобы люди оставались в своем регионе
18 апреля 2024

В Псковской областной больнице появился беспроводной оцифровщик рентгеновских снимков
17 апреля 2024

Три объекта в Псковском районе приводят в порядок по программе ФКГС
17 апреля 2024

Преобразование района в муниципальный округ в вопросах и ответах
17 апреля 2024

В деревне Тямша Псковского района появится «Мамин парк»
17 апреля 2024

Неизвестные запустили фейерверк в центре Пскова, несмотря на запрет
17 апреля 2024

99 лет исполнилось вдове участника Великой Отечественной войны из Печор Александре Сидоровой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...