25 апреля Пушкинский заповедник представит в Пскове две популярные интерактивные программы

09:25, 18 апреля 2024, ПАИ

Две из числа наиболее востребованных интерактивных программ представит в Пскове Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Их покажут 25 апреля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова — в усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Начнут «гостевой день» в 11.00 представлением по русской народной сказке «Колобок» (0+) в исполнении артистов самодеятельного театра кукол «Петрушкина бáловня», который работает при музее, на мельничном подворье в деревне Бугрово. Идёт спектакль на местном диалекте, с обильным использованием псковского музыкального и литературного фольклора. А в качестве «кукол» актёры используют предметы, которые можно было найти в любой крестьянской избе: клубок пряжи становится колобком, мохнатая шапка-ушанка — медведем, носовой платочек превращают в зайца, одним движением руки завязав его в узелок с длинными концами-ушками.

Вторая программа, которую в этот день представят в усадьбе Беклешова пушкиногорские музейщики, — «РасСказки о Пушкине» (0+), реконструкция молодёжных посиделок-игрищ. Здесь также прозвучат подлинные народные песни и наигрыши, разученные и воспроизводимые с чисто музейным тщанием. С участниками программы разучат игры и псковские пляски, бытовавшие в Святогорье в пушкинское время. Начнут «РасСказки…» в 12.30.

В музее отмечают, что гостеприимная усадьба Беклешова может принять не слишком много гостей одновременно. Поэтому чтобы гарантированно попасть на какую-либо из этих программ из «Михайловского», нужно отправить в заповедник соответствующую электронную заявку (почта музейного экскурсионного отдела — bilet1911@yandex.ru) или сообщить о своих планах по телефонам центра: 8 (8114) 62-23-21, 8 (8114) 62-26-09.

Билеты на обе программы можно оплатить посредством «Пушкинской карты», а участники СВО и члены их семей смогут посетить представления бесплатно.