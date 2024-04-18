В Великих Луках прибрали улицы

12:25, 18 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» убрали улицы в Великих Луках, пишут Luki-News.

Специалисты убрали тротуары и лотковую часть дорог с помощью специальной техники, а также увлажнили дороги, откачали ливневую канализацию и выполнили профилирование дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли во время месячника по благоустройству, а дорожники в Псковской области приступили к ремонтным работам.