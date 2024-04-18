В Великих Луках прибрали улицы
Сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» убрали улицы в Великих Луках, пишут Luki-News.
Специалисты убрали тротуары и лотковую часть дорог с помощью специальной техники, а также увлажнили дороги, откачали ливневую канализацию и выполнили профилирование дорожного полотна.
Ранее сообщалось, что в Великих Луках порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли во время месячника по благоустройству, а дорожники в Псковской области приступили к ремонтным работам.
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