Порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках во время месячника по благоустройству

12:11, 16 апреля 2024, ПАИ

Около полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках с начала месячника по благоустройству, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Всего с 1 по 12 апреля очищено более 2,3 квадратных километров территорий. Вывезено более 1,4 кубометра мусора, смёта и листвы.

Сейчас в городе специалисты моют остановки, островки безопасности, ограждения, урны и другие объекты улично-дорожного хозяйства.

На территориях зеленых насаждений проводятся необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями и садово-парковой инфраструктурой. Ежедневно в парках и на участках уличного озеленения в среднем работает до 20 человек и около шести единиц техники.

Уборкой городских дорог ежедневно занимаются более восьми единиц техники и до 16 специалистов ручного труда.