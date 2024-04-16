Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках во время месячника по благоустройству

Около полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках с начала месячника по благоустройству, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках во время месячника по благоустройству. Фото: Luki-News

Всего с 1 по 12 апреля очищено более 2,3 квадратных километров территорий. Вывезено более 1,4 кубометра мусора, смёта и листвы.

Сейчас в городе специалисты моют остановки, островки безопасности, ограждения, урны и другие объекты улично-дорожного хозяйства.

На территориях зеленых насаждений проводятся необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями и садово-парковой инфраструктурой. Ежедневно в парках и на участках уличного озеленения в среднем работает до 20 человек и около шести единиц техники.

Уборкой городских дорог ежедневно занимаются более восьми единиц техники и до 16 специалистов ручного труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2024

На майских праздниках на крепостной стене Псковского кремля покажут мультимедийный спектакль 
16 апреля 2024

Порядка полутора тысяч кубометров мусора вывезли в Великих Луках во время месячника по благоустройству
16 апреля 2024

Участок Рижского проспекта в Пскове закрыли для движения на две недели
16 апреля 2024

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Сдай вторсырьё - накорми бездомных животных!»
16 апреля 2024

Дожди ожидаются в Псковской области 17 апреля
16 апреля 2024

Новый способ лечения аденомы предстательной железы стал доступен псковичам
16 апреля 2024

Псковские грибники вёдрами собирают сморчки
16 апреля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...