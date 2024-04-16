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Общество

Дорожники Псковской области приступили к активным ремонтным работам

Вместе с запуском асфальтобетонных заводов в Псковской области стартовал и дорожный сезон. На объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты приступили к активным ремонтным работам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники Псковской области приступили к активным ремонтным работам. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, в Великолукском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники. Трасса востребована у местных жителей. Она связывает между собой два районных центра Псковской области – Великие Луки и Новосокольники, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

В этом году будет обновлено 10,2 километра дороги. Подрядчик уже завершил подготовительные работы: отремонтировал водопропускные трубы, отфрезеровал изношенное дорожное покрытие. Сейчас ведётся устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также будет выполнено устройство верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, ремонт пересечений, примыканий и съездов, приведены в нормативное состояние автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Выполнением работ занимается АО «Буер» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели из федерального бюджета выделено более 211 миллионов рублей. Срок исполнения контракта – август 2024 года.

Отметим, что новый дорожный сезон обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущие. Подготовительные работы также ведутся на участках автодорог Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском районе, Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе, Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, Остров – Вышгородок в Островском районе, Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе, а также на участке дороги Остров – Новоржев в Новоржевском районе.

Всего в этом году в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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Дорожники Псковской области приступили к активным ремонтным работам

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