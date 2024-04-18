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Общество

Дмитрий Ющенко - о главной цели Ассоциации ветеранов СВО: Ребята должны знать, что нужны и важны для общества

О развитии Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области рассказал председатель регионального отделения организации Дмитрий Ющенко на круглом столе в медиацентре ПАИ.

О развитии Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области рассказал председатель регионального отделения организации Дмитрий Ющенко. Фото: Андрей Степанов

«Приведу частный пример. У нас прошёл спортивный мастер-класс для ветеранов СВО «Сильный воин». И он показал, что нет ничего невозможного. У многих ребят был вопрос: «Зачем я сюда пришёл?» Но со временем у них появился интерес. Ко мне даже лично подошел боец и сказал, что отношение к таким мероприятиям совершенно поменялось», – отметил Дмитрий Ющенко.

При этом он подчеркнул значимость включения ветеранов СВО в общественную жизнь. «Ребята загорелись. Мы хотим проводить мероприятия и в спортивной деятельности, и налаживать общение с детьми – это даёт остыть. У нас, конечно, охват пока маленький, но будем постепенно развиваться», – сказал Дмитрий Ющенко.

Ветераны СВО с помощью ассоциации могут посещать мероприятия, детские лагеря, проводить военно-патриотические занятия и активно включаться в общественную повестку.

«Ребята, которые прошли такие испытания, знают намного больше. А для них это новое общение, взаимодействие, коммуникация. Пока есть некоторые трудности – некоторые ребята боятся, отказываются. Но мы стараемся дать понимание, что они нам нужны», – заключил он.

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