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Общество

Серия круглых столов НКО стартует в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации в среду, 17 апреля, начинается серия круглых столов, посвященная деятельности и развитию некоммерческих организаций региона. Проект запускается ПАИ совместно с комитетом по молодежной политике Псковской области.

Фото: ПАИ

«Социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области за последние шесть лет превратились в заметных и активных акторов общественной и экономической жизни региона. СОНКО, их руководители и активисты на медийном поле стали постоянными ньюсмейкерами и генераторами информационных поводов. Финансовая поддержка на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, активное участие в грантовых конкурсах привело к тому, что некоммерческий сектор региона превратился в экономического и социального инвестора в Псковской области», – считает врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

При этом, отметил он, сотрудники НКО обращают внимание на нехватку площадок для горизонтального обмена информацией и опытом внутри того или иного сегмента некоммерческого сектора, в котором общественники работают на одном и том же проблемном поле, реализуя схожие задачи. «Отмечалось, что созданные виртуальные площадки или платформы для подобного общения важны, но не могут заменить собой постоянный живой диалог. Круглые столы в медиацентре ПАИ станут одим из инструментов обсуждения НКО общей повестки дня и обмена информацией», – уверен Дмитрий Яковлев.

Желающие принять участие в круглых столах представители НКО могут прислать свои предложения и заявку на электронную почту a.komarova@mh-pskov.ru или позвонить по телефону (8112) 500 405 (добавочный 52).

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