Круглый стол, посвящённый князю Александру Невскому, проходит в Пскове

16:31, 18 апреля 2024, ПАИ

Круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника, посвященный князю Александру Невскому, проходит в четверг, 18 апреля. Планируется заслушать четыре доклада, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие открыл депутат Государственной думы, руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов. «Мы хотим поздравить с сегодняшней памятной датой. Российское военно-историческое общество имело непосредственное отношение к её учреждению. После этой битвы [Ледового побоища. – ПАИ] были обозначены западные границы той державы, которая позже станет называться Россия или Российская империя. Сложно недооценить историческую важность этой битвы. Спасибо всем неравнодушным, кто готов сегодня выступить по этой теме», – отметил он.

Первым на круглом столе стал доклад «Ледовое побоище: численность сторон». С ним выступил старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

Напомним, что 18 апреля в России празднуется День воинской славы. В Псковскую область с рабочим визитом прибыл помощник президента России, руководитель РВИО Владимир Мединский. В частности, он возложил цветы к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве. Планируется, что Владимир Мединский примет участие в работе круглого стола.