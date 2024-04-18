Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента России

16:32, 18 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России Владимира Путина провел личный прием граждан. Встреча с шестью заявителями состоялась сегодня, 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. В том числе некоторые граждане смогли поговорить с Михаилом Ведерниковым посредством видео-конференц-связи.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта кровли и межэтажных перекрытий Добычинской средней школы попросила Михаила Ведерникова жительница деревни Новая Уситва Палкинского района. По решению главы региона ремонтные работы планируется провести в этом году за счет экономии средств в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», реализующейся по поручению президента. Помимо этого, Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость более тщательно подходить к качеству заявок, которые позволили бы муниципалитетам принять участие в федеральных программах.

Заявитель из Локнянского муниципального округа от себя лично и всех подопечных Центра дополнительного образования обратился с просьбой отремонтировать кровлю здания.

«Вы много уделяете развитию спорта. В городах и муниципалитетах появляются различные тренажеры. Хотелось бы, чтобы на территории центра появилась воркаут-площадка для занятий ОФП», – подчеркнул, обращаясь к Михаилу Ведерникову, местный житель. Глава региона ответил, что ремонт кровли будет проведен в летний период, дополнительно установят молниезащиту. Учреждение получит и новую воркаут-площадку.

Кроме того, Михаил Ведерников рассмотрел обращение по предоставлению дополнительной меры поддержки в виде ежемесячной выплаты для детей с редким заболеванием фенилкетонурией по обеспечению специальными продуктами питания. Соответствующий региональный законопроект будет подготовлен и в ближайшее время направлен на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания.

Ещё один вопрос касался дорожной инфраструктуры Новоржева. По центральным улицам города – Германа и Пушкина – проходит региональная автодорога Локня – Новгородка. Женщина сообщила, что дорога и тротуары вдоль нее нуждаются в ремонте. Михаил Ведерников отметил, что дорожное полотно приведут в порядок к концу августа, а тротуары благоустроят до начала зимы 2025 года. Это связано с тем, что тротуары необходимо поставить на баланс, ранее они были бесхозными.

Два вопроса личного приема были посвящены сохранению исторической памяти. Местные жители просят посодействовать в увековечении имен погибших на воинском захоронении в деревне Карцево Великолукского района, а в деревне Пухново Куньинского района требуется провести ремонт на братской могиле. Проведение работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества осуществят в рамках федеральной программы. Так, в этом году в деревне Карцево на четырех гранитных плитах дополнительно нанесут фамилию и инициалы, звания и даты гибели 195 военнослужащих, а в деревне Пухново отремонтируют центральный памятник, заменят мемориальные плиты и благоустроят территорию вокруг. Михаил Ведерников поручил в Великолукском районе завершить работы к Дню Победы, а в Куньинском районе – к осени этого года.