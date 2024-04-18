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Культура

Порядка 50 заявок от псковичей поступило на конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского

Х Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского состоится в Пскове с 19 по 20 апреля. Афишу предстоящего мероприятия опубликовал комитет по культуре Псковской области.

Порядка 50 заявок солистов и ансамблей из Псковской области поступило на ​конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского. Афиша: организаторы

В оргкомитет конкурса поступило около 50 заявок от солистов и ансамблей из различных уголков Псковской области, в том числе из Пскова, Великих Лук, Острова, Себежа, Гдова, Пушкинских Гор, Печор.

Музыкальные состязания пройдут в номинациях «Сольные исполнители на струнных народных инструментах», «Баян/аккордеон», «Ансамбли до восьми человек», «Оркестры от девяти человек».

Конкурсные прослушивания состоятся по адресу улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.

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