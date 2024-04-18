Порядка 50 заявок от псковичей поступило на конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского
Х Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского состоится в Пскове с 19 по 20 апреля. Афишу предстоящего мероприятия опубликовал комитет по культуре Псковской области.
В оргкомитет конкурса поступило около 50 заявок от солистов и ансамблей из различных уголков Псковской области, в том числе из Пскова, Великих Лук, Острова, Себежа, Гдова, Пушкинских Гор, Печор.
Музыкальные состязания пройдут в номинациях «Сольные исполнители на струнных народных инструментах», «Баян/аккордеон», «Ансамбли до восьми человек», «Оркестры от девяти человек».
Конкурсные прослушивания состоятся по адресу улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.
Порядка 50 заявок от псковичей поступило на конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского
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