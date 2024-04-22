Шестидневная рабочая неделя началась в России

08:21, 22 апреля 2024, ПАИ

Шестидневная рабочая неделя началась в России. Из-за переноса выходного дня с субботы на следующий понедельник, жителям страны нужно будет работать с 22 по 27 апреля включительно. А уже после этого россиян ожидают четырёхдневные выходные.

В честь Дня весны и труда официально нерабочими станут дни с 28 апреля по 1 мая. Далее последуют два рабочих дня (2 и 3 мая) и снова два выходных (4 и 5 мая).

После этого наступит короткая трёхдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая, а затем снова четыре выходных с 9 по 12 мая в честь Дня Победы.

Ранее психолог рассказала, как полноценно отдохнуть за выходные. Кроме того, ранее эксперт объяснила, стоит ли уходить в отпуск в мае.

Помимо прочего, председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова рассказала, что у псковичей на майские праздники самыми популярными направлениями отдыха стали Минеральные Воды и Сочи.