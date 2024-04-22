На двух подстанциях в Великих Луках произошла авария
На двух подстанциях в Великих Луках произошла авария. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работают бригады РЭС. Идёт переключение абонентов. В настоящее время энергоснабжение фактически полностью восстановлено, сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте в Великих Луках во многих домах не работает электричество. В Заречном районе не работали светофоры. В центре города происходили сбои в сети Интернет.
Очередную партию гумпомощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района
В Пскове на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда временно ограничат движение
Читатели псковской библиотеки посетили экскурсию в рамках проекта «Город. Улица. Мой дом»
Муниципалитеты Псковской области получат 200 млн рублей на подготовку проектной документации
Захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе