На двух подстанциях в Великих Луках произошла авария

22:01, 22 апреля 2024, ПАИ

На двух подстанциях в Великих Луках произошла авария. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работают бригады РЭС. Идёт переключение абонентов. В настоящее время энергоснабжение фактически полностью восстановлено, сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте в Великих Луках во многих домах не работает электричество. В Заречном районе не работали светофоры. В центре города происходили сбои в сети Интернет.