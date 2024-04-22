Массовое отключение света произошло в Великих Луках
В Великих Луках отмечено массовое отключение света. Об этом сообщает портал Luki-News.
«В южной части на проспекте Октябрьском во многих домах не работает электричество. В Заречном районе не работают светофоры. В центре города сбои в сети Интернет», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Псковской области 23 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, днём есть вероятность дождя.
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Захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе
О влиянии «Михайловского» на жизнь и творчество Пушкина рассказали в посольстве РФ в Белоруссии
Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания