Массовое отключение света произошло в Великих Луках

19:31, 22 апреля 2024, ПАИ

В Великих Луках отмечено массовое отключение света. Об этом сообщает портал Luki-News.

«В южной части на проспекте Октябрьском во многих домах не работает электричество. В Заречном районе не работают светофоры. В центре города сбои в сети Интернет», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 23 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, днём есть вероятность дождя.