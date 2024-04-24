Новый водный маршрут может появиться в Пскове

17:31, 24 апреля 2024, ПАИ

Водный маршрут может соединить Солдатский пляж с центром Пскова, сообщил псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся развитием проекта, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

«В парке будет куда прогуляться и чем заняться. Это будет очень интересное место, особенно если нам удастся организовать туда водное сообщение, предварительно мы этот вопрос уже согласовали. Было бы здорово, если от Кремля можно было бы сесть на катер или на теплоход и за 5-10 минут по воде красиво доплыть до этого парка, и чтобы это сообщение было регулярным», – отметил гость радиоэфира.

По его мнению, водный маршрут пользовался бы популярностью как у горожан, так и у гостей города. «Мы обсуждали, что город мог бы закольцевать маршрут, сделать там пристань. И если это сообщение имело бы какую-то регулярность, то, например, туристы на теплоходе туда бы приплывали, выходили на берег, сидели в кафе, гуляли по паркам, пользовались какими-то услугами, а потом с очередным теплоходом плыли обратно в город или куда-то в устье. Это интересная тема, она действительно может сработать», – отметил бизнесмен.

Денис Быченков сообщил, что для этого необходимо организовать в районе Солдатского пляжа сертифицированный причал. «Если у города будет желание сделать там такую водную остановку, то это будет прекрасно», – заключил гость радиоэфира.

Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа появится круглогодичная парковая зона для семейного отдыха. Помимо парково-пляжной инфраструктуры, там обустроят плавучий бассейн на понтонах и организуют причал для катамаранов и лодок.