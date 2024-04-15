На Солдатском пляже появится причал для катамаранов и лодок
На Солдатском пляже появится понтонный причал для катамаранов и лодок, рассказал инвестор проекта благоустройства территории, псковский предприниматель Денис Быченков.
«Будет причал, где можно взять напрокат разное плавательное оборудование, начиная от сапов и катамаранов, еще, может быть, лодочки», – сказал он в беседе с корреспондентом ПАИ.
По мнению Дениса Быченкова, также интересна идея развития маршрута для прогулочных пароходов до Солдатского пляжа. «Если власти возьмутся и сделают причал, запустят сообщение с новым кораблем, который у нас в городе появится, я, конечно, буду очень рад», – заключил предприниматель.
Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа создается круглогодичная парковая зона для семейного отдыха. Помимо парково-пляжной инфраструктуры, там обустроят плавучий бассейн на понтонах.
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