На Солдатском пляже появится причал для катамаранов и лодок

15:56, 15 апреля 2024, ПАИ

На Солдатском пляже появится понтонный причал для катамаранов и лодок, рассказал инвестор проекта благоустройства территории, псковский предприниматель Денис Быченков.

«Будет причал, где можно взять напрокат разное плавательное оборудование, начиная от сапов и катамаранов, еще, может быть, лодочки», – сказал он в беседе с корреспондентом ПАИ.

По мнению Дениса Быченкова, также интересна идея развития маршрута для прогулочных пароходов до Солдатского пляжа. «Если власти возьмутся и сделают причал, запустят сообщение с новым кораблем, который у нас в городе появится, я, конечно, буду очень рад», – заключил предприниматель.

Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа создается круглогодичная парковая зона для семейного отдыха. Помимо парково-пляжной инфраструктуры, там обустроят плавучий бассейн на понтонах.