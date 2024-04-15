Плавучий бассейн на Великой появится в Пскове
Плавучий бассейн на понтонах обустроят в реке Великой у Солдатского пляжа в Пскове. Об этом рассказал инвестор проекта, псковский предприниматель Денис Быченков в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Будет сделан плавающий бассейн в реке, где можно будет покупаться», – отметил он.
В следующем году на территории пляжа также появится маленький неглубокий бассейн, где смогут купаться дети.
Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа создается круглогодичная парковая зона для семейного отдыха: с кафе, детской и спортивной площадками и обустроеной пляжной зоной.
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