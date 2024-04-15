Плавучий бассейн на Великой появится в Пскове

15:20, 15 апреля 2024, ПАИ

Плавучий бассейн на понтонах обустроят в реке Великой у Солдатского пляжа в Пскове. Об этом рассказал инвестор проекта, псковский предприниматель Денис Быченков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Будет сделан плавающий бассейн в реке, где можно будет покупаться», – отметил он.

В следующем году на территории пляжа также появится маленький неглубокий бассейн, где смогут купаться дети.

Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа создается круглогодичная парковая зона для семейного отдыха: с кафе, детской и спортивной площадками и обустроеной пляжной зоной.