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Культура

В Изборске торжественно открыли выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!»

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» торжественно открыли выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» сегодня, 25 апреля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В Изборске торжественно открылась выставка «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!». Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Экспозиция подготовлена Государственным архивом Псковской области при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества» и посвящена 225-летнему юбилею Александра Пушкина.

«Для нас очень важно, что эта выставка открывается именно в Изборске. Конечно, в дни юбилейных торжеств очень много людей приедет в Михайловское. Но и Изборск посещает очень много людей. Впереди майские праздники, и радостно, что все посетители Изборска уже в эти дни смогут увидеть нашу выставку», – отметила на открытии выставки директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Архивы и документы играли большую роль в жизни Александра Пушкина. Он работал с ними, когда писал историческую драму «Борис Годунов», работал над трудами по истории периода Петра Великого, восстания Пугачёва.

Гостей приветствовал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. «Радостно открывать такую выставку на нашей святой Печорской земле. Изборск, как и Пушкин, был, есть и будет», – подчеркнул он.

Также почётным гостем открытия выставки стал заместитель председателя комитета по культуре правительства Псковской области Владимир Куприн.

«Это замечательная выставка, особенно в юбилейный год. Очень здорово, что она будет работать здесь. Знакомство с такими подлинными документами, которые широкому кругу людей, конечно, неизвестны, будет одной из жемчужин всего большого плана мероприятий, который намечен на этот год в Михайловском и во всей области», – сказал он.

Валерий Зайцев также отметил, что эта выставка может стать прекрасным учебным материалом для изучения биографии великого поэта местными школьниками, и предложил начать с экскурсии для изборских лицеистов.

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