Хедлайнером Дня города в Великих Луках станет участница шоу «Голос»
Российская певица Анастасия Спиридонова выступит в рамках празднования Дня города в Великих Луках вечером, 22 августа. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Музыкальная программа с участием исполнительницы, которая начала заниматься музыкой, живя в Великих Луках, пройдёт на площади Ленина с 20:00 до 21:00.
«Анастасию Спиридонову отличает роскошный голос, энергетика и неподдельная искренность в каждой композиции. Великолучане всегда с нетерпением ждут встречи со своей любимицей, выпускницей вокальной студии «Терминал», – отметили в редакции.
Напомним, что Анастасия Спиридонова стала известной после участия в первом сезоне шоу «Голос» в 2012 году, где дошла до финала в команде Леонида Агутина. Кроме того, артистка выиграла первый сезон телепроекта «Три аккорда» (2015) и пятый сезон шоу «Точь-в-точь» (2021).
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