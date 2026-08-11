Хедлайнером Дня города в Великих Луках станет участница шоу «Голос»

16:37, 11 августа 2026, ПАИ

Российская певица Анастасия Спиридонова выступит в рамках празднования Дня города в Великих Луках вечером, 22 августа. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Музыкальная программа с участием исполнительницы, которая начала заниматься музыкой, живя в Великих Луках, пройдёт на площади Ленина с 20:00 до 21:00.

«Анастасию Спиридонову отличает роскошный голос, энергетика и неподдельная искренность в каждой композиции. Великолучане всегда с нетерпением ждут встречи со своей любимицей, выпускницей вокальной студии «Терминал», – отметили в редакции.

Напомним, что Анастасия Спиридонова стала известной после участия в первом сезоне шоу «Голос» в 2012 году, где дошла до финала в команде Леонида Агутина. Кроме того, артистка выиграла первый сезон телепроекта «Три аккорда» (2015) и пятый сезон шоу «Точь-в-точь» (2021).