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Общество

Группа «Поклад» объединит электронику и народные песни на фестивале «Лешуга» в Пскове

Московская музыкальная группа «Поклад» едет на фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который пройдёт в Пскове с 14 по 16 августа в парке «Куопио» (Финский парк). Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение из канала Театрально-концертной дирекции в MAX

«Проект «Поклад» – это ритм перемен. Завораживающее соединение электронной музыки и русской народной песни, родное и в то же время новое звучание, пронизанное нежным тембром голоса Татьяны Поклад и саундом от Дениса Колесникова и Сергея Рудичева», – отметили организаторы.

15 августа можно будет воочию увидеть, как рождаются непредсказуемые музыкальные истории на языке прошлого в ритме настоящего и мыслями о будущем. Начало в 19:30. С полным списком групп, которые выступят на фестивале, можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков прошла с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в рамках организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, в том числе выступления музыкальных фолк-коллективов.

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