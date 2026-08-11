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Редкий амулет-гребень эпохи викингов обнаружили в Псковской области

Участники летней полевой археологической школы «Горожане-2026» обнаружили на поселении эпохи викингов у деревни Горожане в Псковской области редкую бронзовую подвеску-амулет в виде гребешка. Артефакт найден практически на склоне площадки памятника, сообщается в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

  • Редкий амулет-гребень эпохи викингов обнаружили в Псковской области
    Фото: группа «Поселение горожане... и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Редкий амулет-гребень эпохи викингов обнаружили в Псковской области
    Фото: группа «Поселение горожане... и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Редкий амулет-гребень эпохи викингов обнаружили в Псковской области
    Фото: группа «Поселение горожане... и не только» в соцсети «ВКонтакте»

По словам исследователей, амулет имеет характерное ушко для подвешивания в центральной части, а в верхней части изображены две головы животных, повёрнутые друг от друга. Такие амулеты изначально были распространены у финно-угорских народов, а затем их переняли славяне. Подобные амулеты-гребни служили оберегами: согласно некоторым исследованиям, они использовались для защиты от болезней и нечистой силы.

Находки целых амулетов-гребней древнерусского времени встречаются крайне редко. Для поселения Горожане это первая подобная находка. До этого в культурном слое памятника находили преимущественно скандинавские амулеты.

Археологический памятник у деревни Горожане был открыт в 2016 году. Эксперты называют его уникальным торгово-ремесленным поселением эпохи викингов, связанным с ловатским участком пути «из варяг в греки». В X–XI веках здесь, по оценкам специалистов, жили славяне и скандинавы. На месте поселения сохранился мощный культурный слой, не разрушенный поздней застройкой. Проект летней полевой археологической школы «Горожане-2026» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Напомним, что 14 августа в Пскове состоится лекция – экскурсия по выставке «Керамика Пскова». Её проведут сотрудники Псковского археологического центра. Ранее сообщалось, что столетняя швейная машинка Singer представлена на выставке в Музее истории Печор.

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