Майский прогноз: прилив бодрости, продажа воздуха и всплеск инфоцыганства

12:52, 01 мая 2024, ПАИ

Наконец-то можно вдохнуть полной грудью и начать действовать.

Прогноз на последний месяц весны от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Март и апрель были сложными месяцами и не давали развернуться в полную силу – то коридор затмений, то Меркурий ретроградный, плюс другие сложные аспекты, тормозящие наши начинания и вставляющие палки в колёса в лице неблагоприятных внешних обстоятельств. В мае наконец-то складываются помогающие конфигурации, чтобы воплощать в жизнь свои планы и проекты.

Самое хорошее время для стартов и важных начинаний – вторая и третья недели мая. Первая хорошо подходит для подготовки и перепроверки своих предстартовых позиций, последняя для шлифовки и доработки в процессе того, что уже запущено.

Самыми удачными будут проекты, которые предполагают быструю отдачу и не рассчитаны на очень долгую перспективу. Как раз 1 мая Марс – планета действий и активности переходит в родной и сильный для себя знак Овна и пробудет весь месяц в его энергиях. Мы почувствуем прилив бодрости и сил, энтузиазм и желание действовать. Марс в Овне склонен к решительности и азарту, не боится конкуренции, горяч и активен. Однако его слабые стороны – нехватка ресурса, чтобы играть в долгую, и неспособность растянуть усилия и свой интерес на долгую дистанцию. Отсюда и мои рекомендации о недолгосрочности. Всегда легче реализовывать то, что резонирует с общей энергетикой пространства, иначе говоря, быть в потоке и вписываться в повороты.

8 мая нас ждёт новолуние в Тельце, которое заставляет обратить внимание на наши ресурсы – провести ревизию, выработать стратегию и запланировать вполне конкретный результат. Напоминаю, что новолуние лучший день для планирования дел на предстоящий месяц и постановки краткосрочных актуальных целей. Дни перед новолунием традиционно лучше всего использовать для подведения промежуточных итогов, работы с психологом, очищения, разгрузки (в том числе и в питании). Каждый месяц мироздание нам даёт возможности для обнуления, так почему бы не воспользоваться. А начиная с 9 мая можно действовать.

Три недели мая (до 23 числа) хороши для того, чтобы делать крупные покупки, открывать новые счета, инвестировать в бизнес, брать на себя долгосрочные кредитные обязательства, например, ипотеку. Исключение – 1 и 18 мая. Венера в сильном для себя знаке Тельца позволяет более продуманно относиться к своим финансам, совершать не спонтанные, а хорошо продуманные покупки, тратить деньги с умом и пользой. Если вы занимаетесь продажами, делайте акценты на прочность, надёжность, выгоду, комфорт и престиж.

Время, когда Венера находится в знаке Тельца, также хорошо для развития и укрепления личных отношений и даже похода в загс. Если у вас в этот период начинаются романтические отношения, больше шансов, что они будут долгосрочными и удачными.

Венера в Тельце делает нас гедонистами, повышаются риски переедания, сладкого и прочих излишеств хочется больше, чем обычно. Очень легко набрать лишние килограммы.

Самый напряжённый период месяца с 15 по 24 мая. Повышается риск аварий, конфликтов и прочих катаклизмов. Это также период, когда может прилететь отдача за ваши прошлые действия.

23 мая нас ждёт полнолуние на оси Близнецы – Стрелец. Его можно использовать для работы с информацией. Напоминаю, полнолуние (учитываем три для до и три дня после) – это время, когда тайное становится явным, наступает кульминация ситуаций, которые развивались две предшествующие недели, на поверхность выходит то, что было скрыто, в том числе и в вашем бессознательном. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Ищите недостающую информацию по любому актуальному вопросу, не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать в лоб. Если не боитесь столкновения с правдой, сила на вашей стороне. Если вы давно подумываете начать обучение и выбираете между несколькими вариантами, энергии полнолуния помогут вам принять верное решение. То же самое относится к планированию путешествий и деловых поездок.

23 мая Венера и Юпитер переходят в знак Близнецов и присоединяются к Солнцу в этом знаке. На нас просто обрушатся горы информации (плюсом к уже существующим). Будет сложнее отделять зерна от плевел, искать жемчуг в информационном мусоре. Но ответственность за фильтрацию, как всегда, на вас.

На Венере в Близнецах хорошо устраивать распродажи, особенно сбывать недорогой товар, продавать всё, что имеет отношение к информации и интеллектуальной собственности и даже продавать воздух. Будьте внимательны – риск столкнуться с инфоцыганами повышается кратно. Но в тоже время растёт спрос на действительно качественную информацию, способствующую духовному росту. Этому способствует секстиль между Юпитером и Нептуном, который становится точным в третьей декаде мая. Если вы действительно хороший эксперт и заинтересованы в развитии, есть все шансы привлечь новую аудиторию. Если вы занимаетесь важными общественными проектами, последняя треть мая хороша для того, чтобы привлечь благотворителей и спонсоров. Не забывайте о развитии соцсетей, на Юпитере в Близнецах это очень ценный ресурс.