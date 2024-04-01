Мошенники атакуют: как не сойти с ума в период ретроградного Меркурия

22:04, 01 апреля 2024, ПАИ

Прогноз астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на середину весны.

Апрель будет напряжённым месяцем. На небе складывается сразу несколько сложных конфигураций, которые, с одной стороны, несут хаос, сумятицу, ограничения и пробуксовки, с другой – желание дать выход накопившемуся напряжению. Отсюда и вероятность неожиданных взрывных ситуаций. Главная рекомендация – не действовать под влиянием разрушительных эмоций, иметь план B, если события пойдут не по запланированному сценарию, и хорошо подумать перед принятием важных решений. Старая пословица «семь раз отмерь – один отрежь», как никогда актуальна.

Месяц начинается в коридоре затмений и при ретроградном Меркурии. Напомню, 8 апреля произойдёт солнечное затмение в знаке Овна. Я подробно писала отдельно о весенних затмениях этого года, но напомню основные рекомендации. Не стоит начинать новые дела вблизи затмения, лучше отложить принятие важных решений и не бежать реализовывать спонтанные идеи. Основной удар принимают на себя Овны, Весы, Козероги и Раки. Представителям этих знаков стоит быть особенно внимательными. В целом затмение актуализирует темы проявления личной инициативы, конкуренции, лидерства и партнёрства. В положительном ключе энергию затмений можно использовать, если вы хотите быстро и качественно эволюционировать.

Меркурий будет ретроградным практически весь апрель – с 2-го по 25-е число. Это станет дополнительным подтормаживающим фактором в деловой жизни. Его время хорошо использовать для доделок, исправлений, переделок, допиливания проектов, договоров, изменения договорённостей, возвращения к старым идеям и планам. Спокойно относитесь к возможной путанице, к большему, чем обычно, количеству накладок, задержек и опозданий. Других неприятностей ретро-Меркурий не несёт, как бы его ни демонизировали.

В первую неделю месяца дополнительный хаос в жизнь вносит соединение Венеры и Нептуна. Оно может давать ощущение тумана, дезориентации, сложности с концентрацией. В такие периоды обычно активизируются мошенники всех мастей, доверчивых людей становится легче обмануть и запутать. Также мы легче погружаемся в виртуальные миры. Если ваш муж в принципе склонен играть в танчики, то на таком аспекте его за уши не оттащишь от компьютера. Зато это хороший период для творческих людей и людей искусства. Внимание муз обеспечено, ожидайте прилива вдохновения и новых идей. Хорошо заниматься дизайном, модой, фотографией. Влюбиться также легче лёгкого, правда, потом может настигнуть разочарование. Но пока бал правят чувства и страсти, а не логика.

В апреле сложно выделить периоды, благоприятные для больших и важных стартов. Если всё-таки решите действовать в первые две недели, будьте готовы к сложностям, препятствиям и неожиданностям и даже к необходимости дать задний ход. Если в вашей жизни есть ситуации, где необходимо проявить жёсткость, принять непопулярное решение в отношении подчинённых или партнёров, лучший период для этого – с 7 по 14 апреля. Если стоит задача с кем-то договориться, привлечь на свою сторону, наладить контакты, навести мосты, завязать новые деловые связи, выступить на публике – дерзайте с 15 по 21 апреля: больше шансов на успех. Если нет возможности отложить важные дела, то лучше всего выбирать третью неделю апреля.

В апреле будет два пика напряжённости. Первый опасный период – 18–24 апреля, второй – с 27 апреля до 2 мая. Здесь стоит быть особенно внимательными и аккуратными. По возможности лучше избегать мест массового скопления людей. В означенные периоды стоит быть также особенно аккуратным с бытовым газом, авиаперелётами и опасаться происшествий на воде.

Последние дни апреля хороши для реализации творческих проектов, поиска инвесторов либо благотворителей для своих проектов, для привлечения единомышленников. Но если вам предлагают эту роль, не забывайте про критическое мышление и трезвую оценку реальности.