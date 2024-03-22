Коридор затмений накроет Землю с 25 марта: что нужно знать об этом периоде

17:44, 22 марта 2024, ПАИ

Наступает самый сложный период этой весны – два затмения подряд, сначала лунное, затем солнечное.

Как прожить это время без потерь, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

С 25 марта по 8 апреля нас ждёт первый в этом году коридор затмений. Напомню, период между двумя затмениями в астрологии носит название коридора. Термин «коридор» возник неслучайно – энергии максимально сконцентрированы, а вилка возможностей и количество развилок вероятностей сужается. События, происходящие в коридоре затмений, часто носят оттенок фатальности – у людей меньше возможности влиять на ситуации, меньше свободы выбора, неверные поступки потом будет сложнее исправить. Отсюда и рекомендации астрологов: не принимать спонтанных решений, не бежать сразу воплощать идеи, которые пришли в голову во время коридора, стоит подождать хотя бы две недели после его окончания. К примеру, не стоит бежать брать ипотеку, даже если показалось, что предложение чрезвычайно выгодное. Если вы собираетесь реализовывать решения, принятые ранее, они должны быть чётко выверены и продуманы. И помните, что у вас будет меньше свободы манёвра.

Лунное затмение чаще всего задевает эмоциональную сферу, выносит на поверхность то, что было скрыто в нашем бессознательном, поэтому не удивляйтесь, если вблизи 25 марта будет сильно штормить эмоционально, вас будут втягивать в конфликты, провоцировать. Внимательно отнеситесь к своим снам – в них может быть зашифровано важное послание.

Солнечное затмение (произойдёт 8 апреля) больше связано с событийным слоем. Но важные события произойдут с вами, только если затмение задевает важные точки или планеты вашего индивидуального гороскопа рождения. Нынешнее затмение больше всего затронет Овнов, Весы, Раков и Козерогов. Очень внимательно к предстоящему солнечному затмению стоит отнестись людям, родившимся под знаком Весов (особенно в начале знака, то есть сентябрьским Весам). Затмение пройдёт по вашему Солнцу. Тематически нынешние затмения связаны с осенними 2023 года. Поэтому вспоминайте, что у вас было в октябре 2023 года (это относится уже ко всем без исключения знакам). Очень вероятно, что будет продолжение, повторение тех событий либо их развитие на новом витке.

В коридоре затмений мы часто наблюдаем кульминацию процессов, которые зрели несколько месяцев, чаще предшествующие полгода. Шлейф от событий в коридоре затмений тоже может разворачиваться в течение ближайшего полугода, а в отдельных случаях и до двух лет. Это относится также и к общественно-политическим событиям в масштабах государств.

Важные события могут начать разворачиваться и за несколько дней до коридора затмений, а иногда даже за пару недель до его начала. Буквально вчера знакомая пожаловалась мне, что у неё на ровном месте стали происходить денежные потери: стали вылезать неоплаченные счета и штрафы с огромными пенями, начала на ровном месте ломаться бытовая техника. Я всегда говорю: наблюдайте, что происходит вокруг вас, особенно если одно за другим идут события схожей тематики – это же очень важный сигнал! В случае моей знакомой мир вовсю трезвонит о нарушении баланса брать/давать. Если не перестанет отжимать ресурсы у других (а речь здесь далеко не только о деньгах, но и об энергии тоже), пострадает финансово ещё серьёзнее.

Обратите внимание, если затмение совпадает с днём рождения. Это указание, что год будет очень важным для вас, возможны яркие судьбоносные события.

Я категорически не рекомендую в коридоре затмений, а особенно в сам день затмения, заключать браки, подписывать большие контракты, начинать строительство, устраивать торжественные открытия объектов, ложиться на хирургические плановые операции, по возможности их лучше перенести. Разумеется, речь не идёт о ситуациях, где нужна экстренная медицинская помощь. То же самое относится к эстетической и пластической хирургии. Манипуляции в области головы и лица особенно нежелательны. Даже если речь идёт всего-навсего об уколах красоты. Нынешние затмения происходят на оси Овен – Весы, которые тематически как раз связаны с темой красоты, внешности, эстетики, стиля. Радикальные изменения в имидже в этот период производите с осторожностью. Конечно, непонравившийся цвет волос изменить потом не сложно, но зачем нужны лишние траты и негативные эмоции. Но главная тема Весов – это партнёрские отношения. Поэтому, если у вас в этой сфере есть проблемы, невыясненные вопросы, подвисшие ситуации, вполне возможно, что коридор затмений их актуализирует. И помните, кризис – это не только тяжёлая трансформация, но и всегда шанс быстро и качественно эволюционировать, выйти на новый уровень жизни.