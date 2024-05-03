Врач Чиркова назвала симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет

14:27, 03 мая 2024, ПАИ

Первыми признаками сахарного диабета являются слабость, быстрая утомляемость, жажда и учащённое мочеиспускание, повышенный аппетит и чувствительность кожи. Об этом пишет news.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Кроме того, это заболевание имеет осложнения. Оно может приводить к поражению стенок сосудов, нервных окончаний, конечностей, почек и сетчатки глаза, пояснила она.

Сахарный диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности и ампутации конечностей, а также к атеросклерозу и ишемии сердца, инсультам и инфарктам на поздних стадиях, заключила Ольга Чиркова.

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