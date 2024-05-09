Телемарафон в честь Дня Победы на «Первом Псковском» начнется в 13 часов

10:50, 09 мая 2024, ПАИ

Телемарафон в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» начнется в 13:00 мск.

Вся Псковская область - в одном праздничном телемарафоне. Выездная студия объединит округа и районы, разные поколения жителей Псковской области.В прямом эфире десятки гостей – известные жители области, политики, общественники поделятся историями своих Героев и традициями своих семей. В марафоне «живым звуком» прозвучат песни военных лет в исполнении псковских музыкантов.

Прямая трансляция будет вестись в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала в соцсети «ВКонтакте», а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».