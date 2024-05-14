Псковская область участвует в форуме «Труженики села» на выставке «Россия» в Москве

10:35, 14 мая 2024, ПАИ

Первый Всероссийский форум «Труженики села» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 13 и 14 мая, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В мероприятии участвуют главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков и фельдшер скорой помощи Татьяна Лебедева.

Одна из дискуссионных площадок посвящена теме «Здравоохранение на селе: кадровое обеспечение».

Во время первого Всероссийского форума «Труженики села» на выставке «Россия» состоялась дискуссия на тему «Актуальные вопросы развития сельских территорий и сельских агломераций». Провёл мероприятие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, федеральных министерств и ведомств, субъектов Федерации, отраслевого сообщества.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.