В Псковском драмтеатре прошла премьера спектакля «Амфитрион»

14:42, 15 мая 2024, ПАИ

Премьеру спектакля «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильгиза Зайниева представили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Комедия Мольера пополнила репертуар малой сцены театра. Об этом ПАИ сообщили в театре.



Фото: Игорь Ефименко



Фото: Игорь Ефименко



Фото: Игорь Ефименко



Фото: Игорь Ефименко



Фото: Игорь Ефименко



Фото: Игорь Ефименко











Публика тепло встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и исполнителей продолжительной овацией и восторженными отзывами в социальных сетях, рассказали в учреждении.

В основе пьесы французского комедиографа Жан-Батиста Мольера – античный мифологический сюжет о зачатии Геракла. Фиванский военачальник Амфитрион возвращается домой и обнаруживает свою супругу Алкмену в объятиях другого мужчины. Вот только этот другой выглядит точной копией Амфитриона. Оказывается, всемогущий бог Юпитер принял облик мужа Алкмены, чтобы добиться от нее любовной ласки. Так честная жена сделала своего мужа рогоносцем.

Режиссер спектакля в Псковском театре драмы Ильгиз Зайниев задался вопросом: олимпийские боги, оставляющие в дураках простых смертных, – кто они сегодня? «Не сотвори себе кумира» – эта мысль проходит через всю пьесу Мольера и откликается в современном зрителе. Как древние греки придумали себе богов, так мы обоготворили звезд, медийных персон, инфлюенсеров. Сами же их возвеличили, подписались на них в соцсетях, следим за их жизнью, ожидаем скандальных выходок, журим за них и от этого еще больше питаем интерес к их персонам», – отметил постановщик.

«Моей задачей было четко разграничить миры богов и людей, – рассказал художник Геннадий Скоморохов, – выразить противопоставленность кумиров и обычных жителей ярко и с юмором. В образах Юпитера и Меркурия я использовал отсылки к узнаваемым персонажам мировой культуры, а место действия, хотя и условное, будет понятно каждому. Визуальное решение спектакля можно выразить образно: в дачный поселок врезалась блестящая комета».

В спектакле звучит инструментальная музыка, сочиненная композитором специально для спектакля.

В роли Юпитера в спектакле – Георгий Болонев, Амфитриона – Анатолий Кузьмин, Алкмены – Анна Шуваева. Также в спектакле заняты: Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова.