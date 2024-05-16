Врио ректора ПОИПКРО: В России есть потребность в эффективных управленцах, знающих работу на местах

10:46, 16 мая 2024, ПАИ

В России есть потребность в эффективных управленцах, знающих работу на местах, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования; региональный координатор Российского общества «Знание» в Псковской области в сфере образования Екатерина Гончарова, комментируя назначение некоторых глав регионов на должности в федеральное правительство.

По ее мнению, это явление - «важная составляющая кадровой политики, направленной на обеспечение эффективного управления страной».

«Назначение ряда губернаторов на должности федерального уровня демонстрирует стремление государства к формированию команды профессионалов с глубоким пониманием региональных особенностей и проблем. Кроме того, такая практика способствует более глубокому взаимодействию между федеральным и региональным уровнями власти, что важно для разработки и реализации политики, учитывающей интересы всех регионов. Управленцы с региональным опытом должны внести свежий взгляд и практические знания в работу федеральных министерств, а значит, укрепить устойчивость российской системы к внешним вызовам», - подчекнула Гончарова.