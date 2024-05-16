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Культура

Эксперты в программе «Проект Реставрация» рассказали, какой вид лемеха используется в псковских церквях

Какая форме лемеха встречается в псковских церквях, рассказали эксперты по деревянному зодчеству, ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 мая.

Эксперты в программе «Проект Реставрация» рассказали, какой вид лемеха используется в псковских церквях. Фото: ПАИ

Лемех представляет собой дощечки, служащие для покрытия глав шатров и других округлых форм наподобие черепицы. «Существуют три основные формы лемеха – городчатый лемех со ступенькой, как в Кижах, пикообразный лемех в виде треугольника и чешуйчатый, то есть полукруглый. Очень редко встречаются фигурные, например в виде ёлочки, это уже из разряда уникальных», – пояснил Андрей Ковальчук.

Он также рассказал, что на всём Северо-Западе и на большинстве церквей России используется городчатый лемех, как и в Пскове.

Ранее сообщалось, что гости экспозиции в Изборском музее-заповеднике смогут увидеть макет ансамбля Кижского погоста. Выставка откроется 18 мая в 20:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.

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