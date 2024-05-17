Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове перекрыли до 21 июня

09:40, 17 мая 2024, ПАИ

Участок улицы Красноармейской временно перекрыли в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

Для проведения дорожных работ до 21 июня с 8:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Красноармейской. Перекрыт участок дороги в районе здания № 16 при движении от улицы Киселёва в сторону улицы Петровской.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.