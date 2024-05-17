День открытых дверей проходит в Себежском краеведческом музее

15:55, 17 мая 2024, ПАИ

День открытых дверей проходит в Себежском краеведческом музее сегодня, 17 мая. Об этом пишет газета «Призыв».

Себежане и гости города могут бесплатно познакомиться с экспозициями музея, посетить выставку «Оружие Победы» из коллекции военно-исторического музея-заповедника Острова.

Первыми посетителями краеведческого музея стали ученики Себежской средней школы. Сотрудники музея знакомят посетителей с уникальными экспонатами Себежского края.

Мероприятие проводится в рамках всероссийского культурно-образовательного мероприятия «Ночь музеев». Музей открыт для посещения с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что опубликована программа «Ночи музеев» в филиалах Псковского музея-заповедника.