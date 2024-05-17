Построен газопровод для газификации восточной части Великих Лук

17:21, 17 мая 2024, ПАИ

В Великих Луках специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы среднего давления общей протяженностью почти шесть километров для газификации восточной части города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Новые сети создали возможность для газификации более 150 домовладений на улицах Дубовой, Каштановой, Вертолётной, Шлюйкова, Воздухоплавателей и Аркадия Новодерёжкина с учётом перспективного строительства. Первые домовладения уже подключены к газоснабжению.

«В настоящее время в работе находится 48 заявок, по всем заключены договоры. Восемь домовладений уже подключены к сетевому газу. Продолжим подключения по мере готовности потребителей к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков Антон Дымов.