В Пскове отцы чаще матерей недовольны местом работы и профессией детей

11:49, 19 мая 2024, ПАИ

В Пскове каждый восьмой родитель недоволен местом работы и профессией своего ребёнка, сообщается по итогам опроса SuperJob.

Большинство родителей, а именно по 64 % отцов и матерей, довольны местом работы своих детей. Каждый пятый родитель подчеркнул, что ребёнок достойно зарабатывает. Для 18 % псковичей важнее всего, чтобы ребёнку нравилась работа.

По итогам опроса в топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, входит стабильность компании (17 %). Также важным фактором для родителей является то, когда у ребёнка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (15 %), когда он реализует свой потенциал (9 %), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (7 %). Помимо этого, 12 % опрошенных уточнили, что наибольшую радость им приносит тот факт, что ребёнок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке.

Однако некоторые критерии работы детей родители оценивают неоднозначно. Например, удалённая работа. 4 % опрошенных довольны тем, что дети работают дистанционно, а есть те, кому работа детей из дома не нравится: «Ограничение социальных связей, замкнутость».

Критикуют место работы своих детей 16 % мужчин и 9 % женщин. Чаще всего это связано с низкой заработной платой – ею недоволен каждый третий родитель. Также опрошенные заметили, что им не нравится работа не по специальности (18 %), работа с неудобным графиком (12 %) и высокой нагрузкой (11 %). 6 % обеспокоены тем фактом, что ребёнок не реализует свой потенциал в труде.