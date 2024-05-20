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Культура

Вокальное трио из Великих Лук вышло в финал всероссийского конкурса

Вокальное трио из камерного хора «Кант» из Великих Лук стало финалистом Всероссийского конкурса вокалистов-любителей «Славься Русь – Отчизна моя!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Вокальное трио из Великих Лук вышло в финал всероссийского конкурса. Фото предоставили в Псковском областном центре народного творчества

В этом году мероприятие посвящено празднованию 220-летия со дня рождения композитора М. И. Глинки. Финалистами стали солисты и ансамбли малых форм из Хабаровского края, Брянской, Запорожской, Калининградской, Калужской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской областей и Москвы.

Гала-концерт конкурса пройдёт в Москве 22-23 мая. В рамках заключительного этапа финалистам предстоит исполнить два произведения: вокальное сочинение М. И. Глинки и народную песню в обработке.

Награждение лауреатов пройдёт 23 мая в 18:00 в Прокофьевском зале Российского национального музея музыки в 18:00.

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