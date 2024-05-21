Псковская команда на выставке «Россия» поделилась опытом реализации инвестиционных проектов

18:18, 21 мая 2024, ПАИ

Дни регионального развития проходят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Команда Псковской области рассказывает о том, как успешно реализовать инвестиционные проекты создания объектов туристской инфраструктуры, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В регионе реализуется 12 инвестиционных проектов создания объектов туристской инфраструктуры. К ним относятся базы отдыха, гостиничные комплексы, спортивно-оздоровительные комплексы, центры туризма и активного отдыха. Все они работают в рамках туристского кластера «Духовные истоки».

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было идти до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.