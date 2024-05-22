Валентина Матвиенко о регоператоре в Псковской области: Мусорный коллапс второй раз за год – полное безобразие
На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о планах по смене регоператора по обращению с ТКО.
«Мусорный коллапс, который произошел второй раз за год, – полное безобразие. Неэффективно работает региональный оператор, значит надо менять», – отметила спикер СФ в беседе с главой региона.
«Да, будем отказываться от него. Сложность в том, что это необходимо сделать бесшовно, чтобы не получилось, пока оператора нет, город за два-три месяца завалит мусором. Но понимание дальнейших действий есть», – заверил Михаил Ведерников.
О намерении разорвать соглашение между регионом и регоператором по обращению с ТКО глава региона также заявил с трибуны Совета Федерации в ходе «Часа субъекта».
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Валентина Матвиенко о регоператоре в Псковской области: Мусорный коллапс второй раз за год – полное безобразие
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