Валентина Матвиенко о регоператоре в Псковской области: Мусорный коллапс второй раз за год – полное безобразие

11:33, 22 мая 2024, ПАИ

На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о планах по смене регоператора по обращению с ТКО.

«Мусорный коллапс, который произошел второй раз за год, – полное безобразие. Неэффективно работает региональный оператор, значит надо менять», – отметила спикер СФ в беседе с главой региона.

«Да, будем отказываться от него. Сложность в том, что это необходимо сделать бесшовно, чтобы не получилось, пока оператора нет, город за два-три месяца завалит мусором. Но понимание дальнейших действий есть», – заверил Михаил Ведерников.

О намерении разорвать соглашение между регионом и регоператором по обращению с ТКО глава региона также заявил с трибуны Совета Федерации в ходе «Часа субъекта».