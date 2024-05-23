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Культура

Десять городов Псковской области станут участниками фестиваля-марафона «Песни России»

Десять городов Псковской области станут участниками XVIII Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на пресс-конференции ТАСС, посвящённой фестивалю-марафону «Песни России», в формате ВКС.

«Родные, приезжайте, ждём! Вся Псковская область, десять наших городов уже шьют костюмы, вышивают шишаки, учат хороводы. Думаю, что мы готовы к захвату и готовы быть охвачены вашей любовью. Это Псков, Великие Луки, Палкино, Гдов, Порхов, Пыталово, Струги Красные, Опочка, Печоры. Очень гордимся, что выбрали нас, будем стараться, не подведём», – отметила Вера Алексеева.

Ранее сообщалось, что фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной будет проходить в Псковской, Тверской, Ярославской областях с 6 июня по 9 июля.

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