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Общество

Псковская область присоединилась к акции «Белгород – наши сердца с вами»

Мероприятия в рамках акции «Белгород – наши сердца с вами» проходят на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 25 мая. К ним присоединилась и Псковская область, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках акции «Белгород – наши сердца с вами» проходит сбор средств. QR-коды (https://qr.nspk.ru/AS1A003BPOVGRC409JCRAUT0SNUFMK5H?type=01&bank=100000000111&crc=F323), по которым можно перевести деньги, демонстрируют на стендах выставки.

Сбор средств осуществляется на счета общественной организации МОО «Святое Белогорье против детского рака». Помощь направят на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области, в том числе на расходы, связанные с уходом за тяжелобольными и протезированием.

На протяжении всего дня на стенде Белгородской области в павильоне № 75 пройдут различные выставки, инсталляции, мастер-классы и телемарафон. Также на стенде будет организован показ видеопожеланий посетителей стенда и участников акции #БелгородМыВместе в социальных сетях.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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