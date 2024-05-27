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Культура

Премьера пасхальной драмы «Царь Иудейский» пройдёт в Пскове 30 мая

Премьера пасхальной драмы «Царь Иудейский» пройдёт в Псковской областной филармонии 30 мая в 19:00, сообщили ПАИ в филармонии.

«В конце 1911 года известный всей России поэт, пишущий под псевдонимом К. Р., начал работу над пьесой «Царь Иудейский» о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это драматургическая обработка евангельского сюжета о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, заговоре против него, суде, распятии и чудесном воскресении. Под псевдонимом К. Р. публиковался двоюродный дядя Николая II, великий князь Константин Константинович Романов (1858–1915) – поэт, писатель, переводчик, музыкант, общественный деятель, военачальник. Поэзия К. Р. была очень популярна.

Священный Синод запретил постановку пьесы «Царь Иудейский». Однако её опубликовали, и она стала самым значительным произведением в творчестве К. Р.

Любительская постановка пьесы смогла осуществиться в 1914 году в Эрмитажном театре по личному разрешению Николая II. В 1917 году, уже после смерти автора, пьеса была с огромным успехом поставлена в Театре Незлобина. В 1918 году она была запрещена, а вскоре лёг запрет и на все наследие К. Р.

Музыка к духовной драме «Царь Иудейский» заслуживает особого места в ряду театральных работ Алексея Константиновича Глазунова. Вспоминая об этой работе, композитор рассказывал: «Между консерваторскими занятиями я начал думать о вступлении к драме и характеристике Христа. Перед тем как начать оркестрировать, я хотел повидаться с великим князем, и свидание состоялось скоро в Павловском дворце. Я ему сыграл свою музыку на фортепиано, которую он одобрил...»

Оркестровое вступление к пьесе, антракты и несколько инструментальных и хоровых номеров, сопровождающих отдельные моменты сценического действия, представляют собой законченное симфоническое повествование. Ближайшими образцами для композитора в этом отношении послужили бетховенский «Эгмонт» и «Князь Холмский» Глинки», – рассказали в областной филармонии.

Перед зрителями выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, сводный хор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, солисты хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, чтец – народный артист России Игорь Скляр.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии.

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