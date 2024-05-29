Итоги 22-й сессии Псковской гордумы подвёл Алексей Форш

15:39, 29 мая 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш подвёл итоги 22-й сессии гордумы, которая состоялась сегодня, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В ходе сессии мы рассмотрели основные вопросы, приняли отчёт главы города Бориса Елкина. На вопросы от депутатов о благоустройстве территорий, дворов, дорожной сети и мусора Борис Елкин ответил внятно, всё объяснил, депутатов всё устроило. Затем заслушали отчёт начальника контрольно-счётной палаты, вопросов не возникло», – рассказал Алексей Форш.

Также в ходе 22-й сессии гордумы приняли решение о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора ГКЦ Елены Голубевой за её многолетний добросовестный труд на посту руководителя.

«Кроме того, мы с коллегами внесли изменения в бюджет – это обычная процедура. Также увидели положительную динамику: зарегистрировали пять ТОС. Касательно этого вопроса могу сказать, что у людей появился живой интерес к этой теме. Те инициативные граждане, которые ранее дремали, скорее всего, проснулись и включились в работу», – отметил депутат Псковской городской Думы.

Помимо прочего, на 22-й сессии гордумы был согласован и утверждён проект памятного знака «Дети войны».