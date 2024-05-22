Директора ГКЦ Елену Голубеву собираются наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

14:02, 22 мая 2024, ПАИ

Заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы состоялось в среду, 22 мая, под председательством Марины Борисенковой. Депутаты рассмотрели вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Городского культурного центра Елены Голубевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД

Также в повестке дня был вопрос об установке мемориальной доски заслуженному учителю школы РСФСР, учителю русской словесности Николаю Колиберскому. Ее предложено установить на здании средней школы №1, в которой он учился с 1907 по 1916 годы.

«Деятельность этого человека - выдающаяся страница в истории псковского образования, а сам он - настоящее явление, событие, подарок судьбы для Пскова и его жителей. Мы просто обязаны помнить такие имена», - заявила в поддержку инициативы заместитель председателя ПГД Ольга Федорова.

Кроме того, участники заседания обсудили предложение об установке на Аллее Победы, расположенной на ул. 128-й Стрелковой Дивизии, памятного знака «Дети войны». Автор памятного знака - скульптор Сергей Биджамов.