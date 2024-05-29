Памятный знак «Дети войны» установят в Пскове

12:35, 29 мая 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поддержали инициативу Псковской региональной организации «Дети войны» и дали согласие на установку в городе памятного знака «Дети войны». Такое решение было принято в ходе 22-й сессии гордумы, которая состоялась сегодня, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В решении по вопросу было подчеркнуто, что мемориал будет установлен в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в целях сохранения памяти и уважения к людям, родившимся в предвоенные и военные годы, испытавшим на себе все тяготы и лишения того времени.

Памятный знак установят на аллее Победы, расположенной на улице 128-й Стрелковой Дивизии, за счёт добровольных пожертвований граждан, предпринимателей, трудовых коллективов – для этих целей будет создан благотворительный фонд.

Добавим, что вопрос об установке памятного знака целому поколению псковичей не раз становился предметом дискуссий в связи с выбором места установки.

Ранее предлагались места на площади Победы (на стороне Ботанического сада), в Детском парке, возле Анастасиевской часовни и возле библиотеки «Родник» на Запсковье. Однако некоторые из них входят в охранную зону Кремля.

Место, выбранное на улице 128-й Стрелковой Дивизии, удовлетворило общественников и органы исполнительной власти.