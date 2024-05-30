Медицинский туризм Псковской области представляют на выставке в Москве

14:53, 30 мая 2024, ПАИ

Медицинский туризм Псковской области представляют сегодня, 30 мая, на стенде региона в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по здравоохранению.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области







Все посетители стенда могут узнать информацию о санаториях Псковской области, познакомиться с различной продукцией, среди которой минеральная вода «Хиловская», сапропелевая грязь, сувенирная продукция санаториев «Хилово» и «Голубые озёра».

Также на площадке проведут квест по станциям в виде гороскопа. За правильные ответы на вопросы участники получат сувенирную продукцию.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.