Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф кредит брокера»

Tele2 совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера». Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут продлить оплату покупок без комиссий и переплат.

Приобрести в рассрочку можно будет весь ассортимент товаров в салонах Tele2 (за исключением услуг связи): смартфоны, умные часы и браслеты, наушники и другие аксессуары. Предложение также охватывает оборудование для дома: роутеры, модемы, внутренние и внешние камеры видеонаблюдения «Ростелеком», умные колонки и ТВ-приставки. При покупке оплата растягивается на срок от 3 до 36 месяцев. Оформить рассрочку можно на сумму от 3 000 до 500 000 рублей.

Подать заявку на рассрочку можно в салоне Tele2 в момент покупки. Решение по заявке принимается в течение двух минут. Договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Договор и график платежей отправляются покупателю на электронную почту. В стоимости рассрочки нет переплат, процентов и других скрытых расходов.

«Tele2 всегда выступает за доступность технологий для своих абонентов, но современные смартфоны зачастую стоят достаточно дорого. Именно поэтому мы развиваем любые способы снижения единоразовой нагрузки на покупателя и делаем это с надёжными и инновационными партнёрами на рынке. Такое сотрудничество позволит нам предлагать ещё больше качественных смартфонов на наиболее выгодных условиях, а клиентам – пользоваться самыми современными технологиями уже сегодня, без дополнительных трат», – отметил директор «Tele2 Ритейл» Денис Голещихин.

«Рассрочки с каждым годом становятся всё более популярным решением, позволяющим получить нужный товар сейчас, а оплату растянуть во времени на комфортный срок. С решением от «Тинькофф Кредит Брокера» покупатели салонов связи Tele2 смогут позволить себе чаще приобретать новые, более современные смартфоны и гаджеты, обновлять технику, не откладывая покупку на потом», – сказал руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев.

«Тинькофф Кредит Брокер» – сервис, который позволяет подключить продажи в рассрочку и кредит для онлайн- и офлайн-бизнеса. В 2023 году «Тинькофф Кредит Брокер» выдал более 2,1 млн рассрочек и POS-кредитов на общую сумму 100,5 млрд рублей (рост по сравнению с 2022 годом на 76 %). Число компаний, подключивших услуги сервиса, в 2023 году увеличилось на 40 % – до более чем 200 000.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

Александр Бушуев: Псковские водители стали лучше относиться к мотоциклистам
30 мая 2024

Псковичи представили регион на молодёжном форуме в Алтайском крае
30 мая 2024

Андрей Маковский: Михаил Ведерников поднял вопрос обновления общественного транспорта на самом высоком уровне
30 мая 2024

Тротуары и освещение появятся в деревне Корнилово Куньинского района
30 мая 2024

Лучшие ветеранские организации назвали в Псковском районе
30 мая 2024

Ярмарка вакансий для подростков прошла в Пскове
30 мая 2024

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Великолукском районе
30 мая 2024

Новая техника появилась в автопарке Опочки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...