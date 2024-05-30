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Общество

Путин – о завершении СВО: В конечном итоге всё встанет на свои места

Президент Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из ДНР, награжденной орденом «Родительская слава». Видео нескольких встреч подряд в режиме онлайн опубликовали на сайте Кремля. Об этом пишет РБК.

Мать-героиня Ирина Волга, воспитывающая совместно с мужем Олегом десять детей в Донецке, сказала, что в связи с обстановкой дети «не загадывают на будущее», чем они хотят заниматься.

«Если бы мы знали в 2014 году, когда войдем в состав Российской Федерации, то легче было бы. И если бы мы знали, когда закончится специальная военная операция, то тоже легче было бы», — сказала Волга. Она добавила, что семья не теряет надежду на лучшее.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге всё встанет на свои места», — ответил Путин. Он выразил уверенность, что дети найдут своё место в жизни.

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