Май – рыбацкий рай: псковский клёв, фееричные уловы и потерянная лодка

23:11, 30 мая 2024, ПАИ

У псковских рыболовов-любителей горячая пора и планов громадьё! Недаром пословица гласит: «Пришёл май – рыбак, не зевай». Тут и линь с карасём на реке Камёнке зашевелились, и лещ на лесных озёрах после нереста стал клевать активно, и щука разбушевалась. И везде рыбалки интересные. Но зубастая разбойница на реке Великой всё же взяла верх. После яркого открытия спиннингового сезона ещё четырежды мы побывали «в верхах» – и рыбалки выдались великолепные.

Радует река Великая

Такого начала спиннингового сезона в нашей компании ещё не было. О первой майской рыбалке я вам уже рассказал, сегодня – об остальных. И вновь река Великая, но место несколько другое, поближе к Пскову, но тоже «в верхах».

16 мая 2024 года. Рано утром на дороге возле стрельбища, почти сразу за ж/д переездом, у обочины встретился молодой лосёнок, наверное полуторагодовалый. Я притормозил, достал телефон, начал снимать. Но только остановлюсь – лосёнок начинает двигаться. Я начинаю движение – лосёнок останавливается. И так раза три было, пока он не скрылся за густым кустарником. В нашей компании это хорошая примета: обычно при таких встречах удачные рыбалки бывают. Так и случилось…

Нагреблись, спиннингами намахались , но и результат получился отменный. И даже появившиеся многочисленные комары и мошки не смогли испортить нашего хорошего настроения.

Раннее утро, туман повсюду, два часа на щучьих ямах, но по нулям. От складывающейся безнадёги я отправился искать хищницу вдоль прибрежной травы. И нашёл: «килушка», две чуть до «килушки», два окуня соблазнились, но тоже некрупные, граммов по 200–250. И одна разбойница попалась посолиднее: полторашка. Ну, уже кое-что. Где-то я часа полтора швырял блёсны, вертушки и воблеры вдоль зарослей и в окошки молодой, прущей в рост зелени. Всё это время мои товарищи с глубокого щучьего места, с неслабого течения не уходили и полоскали свои приманки меж придонных камней. Некоторые из этих камешков просто огромные: на эхолоте отчётливо видно, как они на полтора-два метра выступают над дном, но на поверхности их ещё не видно. Упорство моих товарищей оказалось почти безрезультатным. Лишь Дмитрию улыбнулась солидная щука весом 3 800 граммов, а ещё у двоих моих компаньонов – ничего. Именно тут почти каждую весну мы ловим серьёзных по размеру острозубых хищниц, и не только их: попадаются и беззубые, но ещё более серьёзные рыбины.

Приманки – материал расходный

После полуторачасовой отлучки я занял привычное место над крупными камнями. Тут и мёртвые зацепы случаются, но и трофейного размера щуки часто цепляются. Сначала я тяжёлую блесну покидал по всем направлениям, а потом поставил любимый воблер («Джесси», 85 миллиметров, 2,5 метра заглубления, мы его «серым воробышком» называем). И когда его забросил поперёк течения, то на середине проводки случилась, как мне показалось, долгожданная увесистая поклёвка. Но уже через несколько секунд, понял: это зацеп, притом мёртвый. И так и сяк подёргал, и посильнее потянул на себя – ничего не получается. И почти безотказный приём для подобных ситуаций – заплыв в противоположную сторону – тоже не помог. Стал ровно над зацепом, несколько раз попытался лёгкими и средними усилиями тянуть за шнур, но в итоге обрыв. Жалко. Ещё и потому, что такой воблер в моём арсенале был последний. Повздыхал разочарованно, но делать нечего: такое происходит почти на каждой рыбалке, с десяток лет назад здесь я даже с якорем распрощался. Прицепил «Джесси» такого же размера, но другой расцветки. Пока я ковырялся со своими проблемами, смотрю, а Дмитрий метрах в пятидесяти от меня пыжится, катушку еле скручивает – кого-то тянет. И тянет медленно, значит, на крючке кто-то солидный. Я даже успел переплыть к нему поближе, чтобы снять видео, но… На полпути к товарищу, вижу: спиннинг его выпрямился, и вынул он из воды лишь чистый воблер. А рыба была, и серьёзная…

Свальная щука – крупная щука

Дважды переплывал, меняя позицию. Почти час прошёл. А не пора ли и заканчивать такую рыбалку? Время уж к полудню приближается. И только я об этом подумал… наконец-то! Поклёвка! Да ещё какая! Мощь, скрип фрикциона, спиннинг согнут в неимоверную, почти в критическую дугу, рывки редкие, но очень увесистые. Сопротивлению рыбины здесь помогает и довольно сильное течение, скрутить катушку почти невозможно. Да, так клюёт именно она – огромная свальная щука. Свальной называется та щука, которая для нереста поднимается высоко вверх по реке Великой (и не только по Великой), а потом медленно возвращается по течению (сваливается) в устье реки или даже в Псковское озеро. Не меньше пяти минут я с ней возился: и к лодке сразу было не подтянуть, а потом и ото дна не оторвать, – но всё же выудил, с помощью подсачка затащил в лодку. Хороша! Солидный экземпляр попался.

Тут телефон позвонил: товарищ интересовался, как у нас дела. И пока я ему взахлёб рассказывал о своей только что случившейся удаче, то даже не заметил, как у меня за спиной Дмитрий выудил ещё более крупную хищницу, а он минут десять с ней тягался. Когда я к нему повернулся, то он как раз поднял добычу над лодкой и убирал её в контейнер. Поздравил товарища и предложил выбраться на берег, чаю попить да ноги размять. На зелёной травке взвесили свои трофеи: моя хищница на 5 800 граммов потянула, а у Дмитрия – на 6 700. Кстати, год назад и почти день в день я здесь же поймал щуку – близняшку сегодняшней: прошлогодняя была весом 5 900 граммов. Не перестаёт радовать река Великая.

Порадовавшись успехам и обсудив планы на ближайшие рыболовные дни, решили: улов отменный, ну, и хватит на сегодня.

Без подсачка здесь делать нечего

20 мая 2024 года. Река Великая. Только начали рыбалку, как у Дмитрия на первой же постановке лодки отличная поклёвка. И рыба попалась хорошая. Я почти рядом оказался. Смотрю – товарищ тягается с рыбиной, спиннинг в воду периодически окунает и приговаривает: «Да, щука-то хорошая, только как я её достану?» «В смысле как?» – я не понял вопроса. «Подсачек дома забыл». – «Ну, так я тебе свой сейчас передам. Ты щучару подержи пока, не форсируй выуживание». Так и сделали. Я подошёл сзади лодки Дмитрия, передал ему свой подсачек, отошёл метров на пять назад, достал телефон и снимал продолжение. Неплохой ролик получился. А минут через двадцать и я поймал – и тоже крупную щучку. С таким размером рыбы очень непросто в узкой лодчёнке разбираться: того и гляди или она своими активными движениями при неаккуратном отцепе воблера крючки в руку вгонит, а то и из лодки выпрыгнет – сил у таких рыбин на это хватает. Порою на выпутывание из подсачка, на извлечение приманки и крючков из щучьей пасти уходит до двадцати минут. Но такие трофеи этого стоят.

Погода – штиль, солнце. На реке никого, кроме нас. Красота! Но вот рыбалка дальше совсем не сложилась. Мы упорно рыбачили до полудня, но только утренние щуки нас и обрадовали. У меня – 4 200 граммов, у Дмитрия – 4 100 граммов. Может, мы сегодня запоздали и в следующий раз пораньше надо приезжать: на воде были в 6:00, но восход солнца-то уже в 5:00.

Адреналиновое утро

22 мая 2024 года. Пожалуй, лучшая щучья рыбалка этого сезона! Были вдвоём с Дмитрием, но в течение получаса к нам присоединились ещё две лодки – два рыболова из Черёхи и наш товарищ Виктор Александрович. И начало этой рыбалки было просто феерическим…

Я приехал чуть раньше остальных, на воде ещё никого не было. Но только я выбрался на середину реки, как на противоположный берег подъехала «буханка» с лодкой на крыше, минут через десять и мои товарищи туда же приехали. Первые мои забросы были без результатов. Но смотрю – а рыболовы из Черёхи (чуть позже с ними познакомились) не успели отойти от берега и третьей части Великой пересечь, как уже выудили приличную, не менее четырёх килограммов щуку. Я поздравил и пожелал доброго утра (был в этот момент от них метрах в тридцати).

Черёхинская пара угребла чуть вверх по течению, я оставался на прежнем месте. Дмитрий к этому времени почти собрался, уже сидел в лодке. И тут и у меня клюнуло! Да так крепко и неожиданно, что спиннинг чуть из рук не выскочил. Думал, прозевал поклёвку, допустил хотя и кратковременную, но слабину шнура. Но нет! Ухватившись за спиннинг, чуть не улетевший за борт, сделав несколько очень быстрых оборотов катушкой, понял, что клюнувшая рыбина (а я и не сомневался, что это была именно рыбина, а не рыбка) крепко сидит на крючке. Начал крутить и подтаскивать её к лодке. А она такое стала вытворять, что чуть позже я безоговорочно отдал ей первое место за самое мощное сопротивление за всю историю моих рыбалок. Отпуск шнура с воблером («Джесси», черноспинка, 85 миллиметров) в момент поклёвки был уже короткий, метров 10–12, и моя приманка находилась аккурат над самым глубоким местом. Вот на этой трёхметровой глубине рыбина и проявила свою мощь и силищу. И в сторону она раз пять пыталась уйти, стаскивая каждый раз метров по семь-восемь шнура. И столько же раз уходила под лодку, вынуждая меня опускать спиннинг в воду. И даже под водой мой спиннинг так загибался, что я серьёзно беспокоился за его целостность. Но снасть в очередной раз выдержала испытание, проявив свою надёжность.

Всплыла… Ни фига себе! Семь-восемь килограммов в ней точно будет, а то и более. И сопротивление щука соответствующее оказывала. Да-а, вот это сезон в этом году! Начал подсовывать заранее приготовленный и удлинённый на полную подсачек. Но не тут-то было! Зубастая громадина при первом же к ней прикосновении такой водоворот устроила, что подсачек образовавшимся потоком легко отодвинуло в сторону, а сама она вновь отправилась под лодку, в который раз уже до хруста загибая мой спиннинг. Но силы хищницы не безграничны, хотя до этого я её усталости ещё и не почувствовал: все её рывки, нырки и движения были практически без пауз. Она вновь всплыла. И опять я её в подсачек завести не смог. Тянул щуку на себя, огромная голова и часть туловища оказались над кольцом подсачка, я начал его поднимать снизу, чтобы «провалить» вниз рыбину. И вроде бы начало получаться, но кольцо подсачка вдруг провернулось, щука с него свалилась и вновь попыталась уйти, но на этот раз в сторону и недалеко – метра на три-четыре. И ещё были две мои неудачные попытки – и только после этого я всё же справился с сильнейшим сопротивлением и завалил зубастую в глубь подсачка. Двумя руками взявшись за кольцо, затащил хищницу в лодку. Ух и хороша! И как же мощно и красиво сопротивлялась! Сильнейший выброс адреналина и у меня, и у неё.

Зевник маловат

Дальше я взял в руки вёсла и пригрёб в молоденькие ярко-зелёные заросли тростника, чтобы лодку не утащило течением на пороги. И только здесь я начал пытаться освободить свой воблер из пасти хищницы. Очень непросто это оказалось. Зевник, который у меня имеется, мал для таких экземпляров. Он разжимается на всю ширину, а пасть ещё шире, поэтому он почти бесполезен при таких размерах щук. А мой 85-миллиметровый воблер потерялся где-то в глубине огромной пасти: еле заметный, он застрял почти в самой глотке, очень глубоко она его заглотила. Длины пассатижей для безопасного отцепа воблера не хватало, а совать свою руку в капкан с острыми, как лезвия, зубами, очень опрометчиво (опыт имеется). Пришлось отстёгивать поводок от шнура и вынимать воблер с обратной стороны через жабры. И это было непросто, но отцепил. Осмотрел воблер – на среднем тройнике один крючок отломлен, а ещё один почти до конца разогнут. Крепко мы потягались друг с другом. Попытался выпрямить этот крюк и… сломал его. Пришлось менять тройник, сняв с другого воблера, менее уловистого.

Всю мою борьбу с кучей брызг, с водоворотами, с эмоциональным моим сопровождением наблюдал Дмитрий, наконец-то собравшийся и проплывавший мимо. Он предложил помощь, но она не требовалась. Метрах в пятидесяти от меня он встал на якорь, и я ещё не успел выбраться из тростника, как мой товарищ тоже зацепил хорошую щуку. Вот это клёв! Очень яркое начало у нашей рыбалки получилось, и было это примерно в 6:30. За 15 минут рыболовы выудили три огромные щуки!

Как в кино

А дальше у нас с Дмитрием как-то всё притихло. Но не у черёхинских рыболовов. К утреннему улову они ещё пару крупных щук прибавили. Хорошо же у них получается. А у нас… А у нас после очень бодрого начала часа два поклёвок не было, и мы договорились: сейчас я ещё раз зайду в яму, побросаю в неё – и давай выберемся на берег, позавтракаем. Возражений не последовало. И удивительно, на втором забросе у меня следует поклёвка. На этот раз попалась щука меньше первой, но тоже крупная – килограмма три с половиной – четыре. Выбрались на берег. Взвесили наши трофеи. Моя первая утренняя щука потянула на 6 200 граммов (думал, по силе сопротивления, по её грозному виду будет весить килограмма на два больше, но…), у Димы – 4 100. Вторую мою разбойницу даже не стали взвешивать – неинтересно. И вот, занимаясь процедурой фиксации результатов сегодняшнего дня и завтракая, мы видим, как двое черёхинских рыболова прямо перед нашими глазами – как в кино! – выуживают очередную щуку великолепного размера. Пришлось и им повозиться со своей добычей, прежде чем затащить её в лодку. Оказывается, не только ловить интересно, но и наблюдать за таким процессом, когда всё вблизи происходит, как в нашем случае: метрах в тридцати от нас.

И без рыбы остались, и без лодки…

Эти двое рыболовов тоже выбрались на берег. Мы поздравили друг друга с великолепным клёвом, познакомились. Очень интересными собеседниками и рыболовами они оказались. Особенно Александр. И хотя он рыбалкой плотно занимается лишь второй год, но подготовлен и вооружён серьёзно. Воблеров у него несколько коробок, воблеры совсем не такие, как у нас, – крупные, но мелководные, всех щук они поймали на приманки полутораметрового заглубления. Александр за последние пару лет перед выходом на пенсию и машину УАЗ («буханку») купил, и лодку с мотором.

С лодкой у него очень интересная история приключилась. В прошлом году с внуком они поехали на рыбалку в Пушкиногорский район, на озеро Белогуль. И по дороге потеряли лодку. «Я, – говорит Александр, – слышал, как вроде бы что-то шаркнуло по крыше, но значения не придал: мало ли что там от потока ветра бывает? Приехали на берег – а внук и говорит: «Дед, а лодка-то где?» Вот тогда я и понял, что тот звук и означал срыв лодки с верхнего багажника. Опыта не было, вот и закрепил неправильно. Начали звонить товарищам. Они чуть позже ехали вслед за нами, и сами вернулись, и весь маршрут осмотрели, и особенно то место, где, вероятно, и улетела лодка. И не нашли: наверное, кто-то уже подобрал. Домой приехали, естественно, и без улова, и без лодки. Но о потере своего корабля жене я ничего не сказал. Пришлось поковыряться во всех загашниках, наскрести необходимую сумму и срочно купить новую, чтобы супруга не узнала о моём ротозействе. А с внуком договорились молчать об этом».

Александр отметил, что они первый раз в этом месте рыбачат и очень довольны сегодняшней рыбалкой: пять щук на двоих, из них две – на шесть и пять с половиной килограммов. А ещё он поинтересовался: кроме щук тут ещё что-нибудь ловится? Да, и окунь попадается, и даже сомы иногда клюют. Привёл ему примеры со своим товарищами – с Игорем Манухиным в прошлом году и совсем недавний пример от 12 мая с Игорем Макаровым. «Сомы-ы? – удивлённо воспринял информацию наш новый знакомец. – Никогда сомов ещё не ловил». И можно было бы эту часть нашего разговора и забыть и не упоминать, если бы не последовавшее удивительное продолжение.

Примета сработала?

Черёхинские рыболовы на этом рыбалку закончили и уехали, а мы ещё около часа оставались на реке. Но я больше ничего не поймал, а Дмитрий умудрился выудить ещё две щуки не менее чем по четыре килограмма каждая. Отличный улов. И наверное, опять примета сработала. Сегодня почти на том же месте, где мне лось недавно повстречался, попалась на глаза косуля. И Дима тут же вспомнил: оказывается, и ему сегодня утром на питерской трассе тоже повстречался лось, вернее лосёнок. Совпадает уже который раз. Ежели с лосем, кабаном или косулей встречаемся по дороге на рыбалку, то у нас почти всегда хороший клёв. А вот если лисичка-сестричка попадается, то рыбалка выдаётся слабенькая.

Сюда в этот день чуть позже приезжал порыбачить и Виктор Александрович, ещё один из наших товарищей. Мы уехали, а он ещё долго рыбачил, но в итоге по нулям. Но рассказал, что всё же встретился с настоящей рыбиной: подцепился самый настоящий монстр, долго они тягали и держали друг друга, пока не лопнул шнур.

«Ох и потаскал же он нас…»

И об удивительном продолжении: на другой день, вернее на другое утро, 23 мая в 6:15 мне на телефон приходит фотография от Виктора Александровича. Он вновь на рыбалке в этом же месте. А на фото узнаваемые лица двоих вчерашних знакомцев из Черёхи с трофеем в руках : сом 10 200 граммов. Вчера они только пожаловались, что ни разу в жизни сома не ловили, – и вот, пожалуйста! «Ох и потаскал же он нас, – по телефону коротко рассказал Александр о своей добыче. – И по течению нас тащил, и против течения. Вроде бы и небольшой сом, но какая же в нём сила! В лодку мы его поднять так и не смогли, пока не пригребли вместе с ним к берегу». И пару крупных щук черёхинцы в этот день поймали. И Виктор Александрович, тоже отличился – выудил щуку весом ровно пять килограммов.

Чуть позже мне стало известно, что почти в этом же месте ещё два сома было поймано (12 и 3,5 килограммов). Такая частота поимок сомов на реке Великой для меня удивительна. Одного, ну два сома за сезон иногда псковские рыболовы вылавливали – и то не каждый год. А тут за пару недель – четыре подряд. Видать, они прекрасно себя чувствуют в нашей реке.

Такой вот май выдался у нас на Псковщине в 2024 году.