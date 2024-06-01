Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра
Праздничная программа для детей проходит на территории Псковского клинического перинатального центра, передаёт корреспондент «Первого Псковского».
Для гостей выступили аниматоры, вокальный коллектив «Карамелька», а также прошло шоу мыльных пузырей. Кроме того, дети смогли исполнить песни и стихи.
Также в рамках мероприятия прошло награждение участников конкурсов на лучший рисунок и на лучшее прочтение стихотворения. Победители получили подарки.
Напомним, что сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником.
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Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра