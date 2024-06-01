Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра

12:48, 01 июня 2024, ПАИ

Праздничная программа для детей проходит на территории Псковского клинического перинатального центра, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Для гостей выступили аниматоры, вокальный коллектив «Карамелька», а также прошло шоу мыльных пузырей. Кроме того, дети смогли исполнить песни и стихи.

Также в рамках мероприятия прошло награждение участников конкурсов на лучший рисунок и на лучшее прочтение стихотворения. Победители получили подарки.

Напомним, что сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником.