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Общество

Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра

Праздничная программа для детей проходит на территории Псковского клинического перинатального центра, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

  • Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра
    Фото: «Первый Псковский»
  • Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра
    Фото: «Первый Псковский»
  • Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра
    Фото: «Первый Псковский»
  • Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра
    Фото: «Первый Псковский»

Для гостей выступили аниматоры, вокальный коллектив «Карамелька», а также прошло шоу мыльных пузырей. Кроме того, дети смогли исполнить песни и стихи.

Также в рамках мероприятия прошло награждение участников конкурсов на лучший рисунок и на лучшее прочтение стихотворения. Победители получили подарки.

Напомним, что сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником.

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